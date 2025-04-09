На Донеччині ворожі "шахеди" атакували відділення "Укрпошти"

фото: Facebook/Ігор Смілянський

У вівторок, 8 квітня, росіяни завдали удару по відділенню "Укрпошти" в Добропіллі на Донеччині

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський, передає RegioNews.

За його словами, біля відділення вдарили два "шахеди".

"Новий день — нове ураження нашої поштової інфраструктури. Складається враження, що б’ють по моєму звичному маршруту. Цього разу два "шахеди" вдарили біля нашого відділення "Укрпошта" в Добропіллі, де сьогодні працює частина нашої міцної команди з Покровська", – зазначив Смілянський.

Нагадаємо, днями окупанти обстріляли два відділення АТ "Укрпошта" на Донеччині і Сумщині.