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26 вересня 2026, 11:20

Росіяни вдарили по Запоріжжю: загинули дві жінки, серед поранених - дитина

26 вересня 2026, 11:20
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Фото: Національна поліція
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Зранку 26 вересня окупанти атакували Запоріжжя. Дрони влучили поблизу об’єктів інфраструктури та у житловому секторі

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

Один із дронів влучив у житловий будинок. Під завалами опинились люди. На жаль, дві жінки віком 42 та 61 рік загинули. Поранень дістали 4-річний хлопчик та 45-річний чоловік. Їх госпіталізували медики.

Також пошокодені п'ять багатоповерхівок та нежитлові будівлі.

Нагадаємо, також вночі росіяни атакували столицю. Один із дронів упав на території торговельного центру.

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