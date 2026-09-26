В Одесі росіяни атакували Епіцентр

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Вдень 26 вересня росіяни вдарили по Епіцентру в Одесі. У ЗМІ показали перші кадри

Про це повідомляє "Думська", передає RegioNews.

Близько 15:00 Повітряні сили попереджали про шахеди, які летіли в бік Одеської області. Згодом журналісти повідомляли, що один із дронів летів у бік 7-го кілометру. Пізніше у ЗМІ опублікували перші відео з Епіцентру після обстрілу.

Нагадаємо, раніше внаслідок ворожої атаки постраждала інфраструктура дата-центру Cosmonova. Через це в роботі сервісів стались проблеми. Пошкоджена опорна мережа.