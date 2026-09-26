Низка українських каналів зупинили мовлення через російські атаки на дата-центри

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Росіяни активно атакують-дата центри. Зокрема, після обстрілів 26 вересня низка каналів в Україні вимушені були припинити мовлення

Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає RegioNews.

Про перебої, зокрема, повідомляв канал "Армія TV", який належить Міністерству оборони України.

Також телеканал "Ми-Україна+" теж тимчасово зупинив мовлення. Представники каналу пояснили, що це наслідки удару по інфраструктурі телекомунікаційного оператора Cosmonova.

Крім того, у "Суспільному мовнику" повідомили, що на сайті не працює частина відеоплеєрів.

Нагадаємо, раніше внаслідок ворожої атаки постраждала інфраструктура дата-центру Cosmonova. Через це в роботі сервісів стались проблеми. Пошкоджена опорна мережа.