Запорожская область: вражеская артиллерия и авиация ударили более 400 раз
За последние сутки оккупанты нанесли 407 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews .
По его словам, войска РФ нанесли 4 авиационных удара по Гуляйполю.
281 БпЛА разной модификации атаковали Малокатериновку, Малые Щербаки, Приморское, Каменское, Гуляйполе, Преображенку, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодаровку.
Кроме того, 2 обстрела из РСЗО накрыли Каменское и Гуляйполе.
Еще 120 артударов нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новопавлики, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Малиновки и Новодаровки.
Поступило 7 сообщения о повреждениях частных домов, хозяйственных сооружений и автомобилей.
Напомним, в течение 8 апреля россияне сбросили на Запорожскую область 14 авиабомб. Всего от вражеских ударов пострадали 11 населенных пунктов.