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10 апреля 2025, 07:59

Запорожская область: вражеская артиллерия и авиация ударили более 400 раз

10 апреля 2025, 07:59
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фото: Запорожская ОВА
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За последние сутки оккупанты нанесли 407 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews .

По его словам, войска РФ нанесли 4 авиационных удара по Гуляйполю.

281 БпЛА разной модификации атаковали Малокатериновку, Малые Щербаки, Приморское, Каменское, Гуляйполе, Преображенку, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодаровку.

Кроме того, 2 обстрела из РСЗО накрыли Каменское и Гуляйполе.

Еще 120 артударов нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новопавлики, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Малиновки и Новодаровки.

Поступило 7 сообщения о повреждениях частных домов, хозяйственных сооружений и автомобилей.

Напомним, в течение 8 апреля россияне сбросили на Запорожскую область 14 авиабомб. Всего от вражеских ударов пострадали 11 населенных пунктов.

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