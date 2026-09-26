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Марина Данилюк-Ярмолаєва Журналістка info@regionews.ua
26 вересня 2026, 18:35

У нас не те що миру у січні не буде, а навіть дронів — Рада гуляє до 15 жовтня?

26 вересня 2026, 18:35
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Спочатку ти обіцяєш мир до кінця року, бо усього 10% лишилось в угоді. Потім раптово кажеш, що Україна може зіштовхнутися із труднощами у забезпеченні дронами та ракетами для ЗСУ на початку 2027 року, якщо не покриє дефіцит оборонного бюджету восени та в грудні
Спочатку ти обіцяєш мир до кінця року, бо усього 10% лишилось в угоді. Потім раптово кажеш, що Україна може зіштовхнутися із труднощами у забезпеченні дронами та ракетами для ЗСУ на початку 2027 року, якщо не покриє дефіцит оборонного бюджету восени та в грудні
Фото з відкритих джерел
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І нарешті бідкаєшся закордонній журналістці, що боїшся чи ходитимеш вільно вулицями Києва після того, коли уже не буде ані регалій, ані президентської недоторканності.

Це усе Зеленський і його комунікація з народом.

Отже, ще в десятих числах вересня зʼявилась інформація, що Україна попросила союзників додатково профінансувати близько $27 млрд оборонних потреб, однак у Європейському Союзі хочуть спершу отримати чітке пояснення, як сформувався дефіцит і на що саме потрібні кошти.

Сталось це ще і в той момент, коли НАБУ і САП зробили подвійну розпаковку корупційного ОПГ на Банковій, а потім і в Генпрокуратурі, де шахраї розпоясались уже наскільки, що почали грабувати європейських пенсіонерів за "мімі" і "лоро пʼяна" музочкам із маршруток в академію Ківалова.

Абсолютно не секрет, що Росія планомірно знищує нашу металургію і всіляко створює проблеми аграрці — двом основним сферам, які приносять нам живу валюту. І так, ми давно живемо за гроші європейців. Тож дуже логічно, що вони все частіше запитують, наскільки ефективно Україна витрачає гроші і чи не завищує свої фінансові потреби?

Більше того, коли була короткочасна сутичка Зеленського та його колишнього міністра Федорова — президент натякнув, що за попереднього керівництва Міністерства оборони було заздалегідь витрачено гроші, заплановані на кінець року. Колишній міністр оборони Михайло Федоров це заперечує та стверджує, що за нього дефіциту такого масштабу не було. Але врешті виникла така яма, що залізли навіть у грошове забезпечення.

Тому, коли Урсула фон дер Ляйєн спочатку досить жорстко говорить із Зеленським у Нью-Йорку, а потім пише пост у соцмережі Х, де прямо каже, що ціна 37 мільярдів євро — проголосовані реформи у Раді, це явний знак, що просто базікати і звалювати на непереборні обставини через війну уже не вийде.

Власне, а чого після такого зізнання Зеленського, що у нас не те що миру у січні не буде, а навіть дронів — Рада гуляє до 15 жовтня?

А тому, що треба буде обирати нового очільника ОГП, але не такого, що кришуватиме шахраїв та втече до Відня за лекалами піонера цього щурячого лазу Фірташа. А тому що треба буде робити щось із ДБР, СБУ, Нацполом.

А так можна вийти і на самих себе і на якийсь дроновий схематоз, де гроші взяли, а виробів або нема, або накрутили в десять разів, що дурна Урсула гроші не рахує.

Але таки рахує. І будучи жінкою із дуже багатої та родовитої родини — ми не бачили її на "Порше" і со цвєтами на Балі

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Зеленський президент ЄС Михайло Федоров Верховна Рада
 
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