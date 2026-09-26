Ведуча Соломія Вітвіцька народила первістка

Фото з відкритих джерел

Ведуча Соломія Вітвіцька вперше стала мамою. Вона показала перше фото з чоловіком і дитиною

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Українська ведуча народила первістка 26 вересня. Раніше вона дуже чекала на пологи. Тепер у неї народився син. Ім'я первістка Соломія Вітвіцька не квапиться називати, проте уже показала нове родинне фото.

"26.09.26! Ми тебе дуже чекали, синочку", - каже ведуча.

Нагадаємо, раніше Соломія Вітвіцька показувала, як вони із чоловіком підготували дитячу кімнату.