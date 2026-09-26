Ведуча Соломія Вітвіцька народила первістка
Ведуча Соломія Вітвіцька вперше стала мамою. Вона показала перше фото з чоловіком і дитиною
Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.
Українська ведуча народила первістка 26 вересня. Раніше вона дуже чекала на пологи. Тепер у неї народився син. Ім'я первістка Соломія Вітвіцька не квапиться називати, проте уже показала нове родинне фото.
"26.09.26! Ми тебе дуже чекали, синочку", - каже ведуча.
Нагадаємо, раніше Соломія Вітвіцька показувала, як вони із чоловіком підготували дитячу кімнату.
Переможниця "Холостяка" вийшла заміжВсі новини »
26 вересня 2026, 01:55Акторка Наталка Денисенко зізналась, чи планує виїздити за кордон після прильоту біля її будинку
26 вересня 2026, 00:55"Ракета біля нас влучила": Наталка Денисенко показала кадри біля її будинку
25 вересня 2026, 01:55
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
Чи буде в Україні дефіцит пального
26 вересня 2026, 20:20У Житомирі росіяни атакували завод Kromberg & Schubert
26 вересня 2026, 19:55На Дніпропетровщині чоловік на смерть забив лежачу матір
26 вересня 2026, 19:40На Одещині чоловік напав на військового ТЦК: поранений є ветераном
26 вересня 2026, 19:20У нас не те що миру у січні не буде, а навіть дронів — Рада гуляє до 15 жовтня?
26 вересня 2026, 18:35В Одесі росіяни атакували Епіцентр
26 вересня 2026, 18:10На Житомирщині зіткнулись 2 вантажівки та 2 іномарки: серед постраждалих є діти
26 вересня 2026, 17:20Низка українських каналів зупинили мовлення через російські атаки на дата-центри
26 вересня 2026, 16:55Ворог вдарив по Дніпропетровщині: загинула 17-річна дівчина
26 вересня 2026, 16:40
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі блоги »