Росіяни в Києві атакували дата-центр та провайдер
Росіяни атакували повторно Protasov Business Park. У компаніях уже повідомляють про пошкодження техніки
Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.
Відомо, що внаслідок ворожої атаки постраждала інфраструктура дата-центру Cosmonova. Через це в роботі сервісів стались проблеми. Пошкоджена опорна мережа.
У провайдері "Коло. ТБ" також повідомили про третю атаку на обладнання. Наразі фахівці працюють над відновленням мережі. Це може тривати кілька годин.
Нагадаємо, також вночі росіяни атакували столицю. Один із дронів упав на території торговельного центру.
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