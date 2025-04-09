На Півдні прикордонники потопили російський човен: відео

фото: ДПСУ

На Півдні України воїни-прикордонники виявили та уразили човен російських окупантів. Для знищення ворожої цілі захисники застосували дрон-камікадзе

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

"Завдяки влучному застосуванню FPV-дрону, наші бійці на південному напрямку знищили маломірний ворожий плавзасіб, який після потужного удару вирушив на дно водойми", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше українські розвідники знищили в Криму російські десантні катери та ЗРК "ТОР-М2".