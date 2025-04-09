На Луганщині за добу "Трійка" ліквідувала половину батальйону окупантів

скріншот із відео

Протягом однієї доби воїни 3-ї окремої штурмової бригади знищили половину батальйону російських загарбників на Луганщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу 3-ї ОШБр.

Зазначається, що ворог пішов штурмом на ділянках одразу трьох батальйонів бригади, зокрема, щоб відбити втрачені позиції в Надії.

До ліквідації росіян залучили всі батальйонні засоби 1-го штурмового, 2-го механізованого та 1-го механізованого батів. Так, по росіянах працювали арта, скиди та FPV-підрозділи. Водночас піхота знищувала загарбників на землі.

"Втрати росіян за день боїв склали: 143 окупанти — вічним сном, і 86 — санітарними. Противник не зайняв нових позицій…", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в ОСУВ "Хортиця" підрахували, яку ціну віддає Росія за кожний квадратний кілометр української землі.