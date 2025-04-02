Українські розвідники знищили в Криму російські десантні катери та ЗРК "ТОР-М2"
Дрони спецпідрозділу ГУР МО України "Prymarу" продовжують наводити жах на російських окупантів у тимчасово окупованому Криму
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.
В ексклюзивному відео розвідників — кадри бойової роботи на українському півострові.
"Prymarу" майстерно ухиляються від ворожих зенітних ракет та вражають десантні катери 02510 БК-16 та "раптор". Згодом завдають удару і по зенітно-ракетному комплексу "ТОР-М2" окупаційних військ", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що розвідники провели спецоперацію та знищили в тимчасово окупованому Криму російські системи ППО, морські судна й гелікоптер.
Згодом з'явилися нові деталі спецоперації ГУР.
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