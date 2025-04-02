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02 квітня 2025, 06:11

Українські розвідники знищили в Криму російські десантні катери та ЗРК "ТОР-М2"

02 квітня 2025, 06:11
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скріншот із відео
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Дрони спецпідрозділу ГУР МО України "Prymarу" продовжують наводити жах на російських окупантів у тимчасово окупованому Криму

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

В ексклюзивному відео розвідників — кадри бойової роботи на українському півострові.

"Prymarу" майстерно ухиляються від ворожих зенітних ракет та вражають десантні катери 02510 БК-16 та "раптор". Згодом завдають удару і по зенітно-ракетному комплексу "ТОР-М2" окупаційних військ", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що розвідники провели спецоперацію та знищили в тимчасово окупованому Криму російські системи ППО, морські судна й гелікоптер.

Згодом з'явилися нові деталі спецоперації ГУР.

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РФ війна Крим окупанти спецоперація втрати росіян ГУР катер ЗРК Тор М-2
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