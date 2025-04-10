Бойцы ГУР разбили штурмовые подразделения россиян на Запорожье
На Запорожском фронте воины подразделения Group 10 Департамента активных действий ГУР МО Украины зачистили поселок от российских оккупантов. Нескольких захватчиков пленили
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.
На видео разведчики показали точную боевую работу мастеров FPV-дронов.
"Необратимые потери противника — более 12 человек. Еще двое вражеских штурмовиков украинские воины взяли в плен", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее украинские разведчики уничтожили в Крыму российские десантные катера и ЗРК "ТОР-М2".
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