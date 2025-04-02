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02 квітня 2025, 13:25

До 1 вересня на Запоріжжі відкриють десять підземних шкіл

02 квітня 2025, 13:25
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фото: Суспільне Запоріжжя
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У Запоріжжі та області до 1 вересня планують відкрити десять підземних шкіл

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, вже 6 таких шкіл працюють. Ще 5 навчальних закладів у стадії будівництва. Відкриття наступної заплановано на квітень-травень. А до 1 вересня планують побудувати ще 10 підземних шкіл для 10 000 учнів.

"Ці школи – не просто відкриття, а повноцінні освітні заклади, де діти мають можливість розвиватися, готуватися до НМТ та впевнено дивитися в майбутньому", – наголосив Федоров.

Він додав, що фінансування проєкту гарантує держава. Уже профінансовані 11 шкіл, ще 12 – у процесі погодження.

Нагадаємо, до вересня 2025 року в Україні планують завершити будівництво 139 підземних шкіл.

Раніше повідомлялося, що через воєнні дії та регулярні ракетні обстріли з боку Росії понад 25% дітей, які нині перебувають в Україні, позбавлені можливості повноцінно навчатися.

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