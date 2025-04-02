Допомога без кордонів: Катар та Фундація Зеленської профінансують відбудову медзакладу на Харківщині
На Харківщині відбудують сучасний медичний комплекс за сприяння Фундації Олени Зеленської та Катару
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, відповідний договір уже підписано.
Завдяки співпраці Фундації Олени Зеленської із Катарським фондом розвитку (QFFD) проєкт отримає масштабну фінансову підтримку.
Раніше команда Фундації вже відновила один із корпусів лікарні та забезпечила його сучасним реабілітаційним обладнанням.
Тепер, за рахунок фінансування QFFD, буде відремонтовано інші корпуси й збудовано нові.
"Це дозволить лікарям проводити сучасну діагностику, здійснювати невідкладні хірургічні втручання, забезпечувати реабілітацію пацієнтів і надавати інші критично важливі медичні послуги", – наголосив Синєгубов.
Нагадаємо, за понад 35 місяців повномасштабного вторгнення Росія пошкодила або зруйнувала 2285 об'єктів українських медзакладів.
Найбільших втрат зазнали лікарні на Харківщині, Донеччині, Миколаївщині, Київщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та Запоріжжі.