Окупанти понад 450 разів обстріляли міста та села на Запоріжжі: є пошкодження
Минулої доби російські війська завдали 459 ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак пошкоджена цивільна інфраструктура, є жертва та поранені
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, за добу окупанти пошкодили щонайменше 26 приватних будинків, квартир та автівок.
"Одна людина загинула та ще двоє поранених внаслідок ворожого удару по Малокатеринівці ", – йдеться у повідомленні.
Іван Федоров додав, що вчора війська РФ здійснили:
- п'ять авіаційних ударів по Гуляйполю, Залізничному та Щербаках.
- 277 БпЛА різної модифікації атакували Малокатеринівку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
- п'ять обстрілів з РСЗВ накрили Кам'янське, Щербаки, Малу Токмачку та Новодарівку.
- 172 артобстріли завдали окупанти по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок удару ворожого "шахеда" по припаркованих автомобілях у Запорізькій області загинула одна людина, а двоє отримали поранення.
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