Ворожий удар по Запорізькій області: зруйновано відділення "Укрпошти"
У результаті ворожого обстрілу в Малокатеринівці Запорізької області було пошкоджено приміщення відділення "Укрпошти"
Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський, передає RegioNews.
За його словами, на щастя, усі працівники та клієнти залишилися неушкодженими.
Робота відділення відновлять одразу, як дозволить військова ситуація.
Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 459 ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак пошкоджена цивільна інфраструктура, є жертва та поранені.
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