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10 лютого 2025, 17:13

До вересня в Україні відкриють 139 підземних шкіл: де саме

10 лютого 2025, 17:13
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фото: budport
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До вересня 2025 року в Україні планують завершити будівництво 139 підземних шкіл

Про це пише аналітичний портал "Слово і Діло", передає RegioNews.

За даними МОН, у 2024 році на будівництво підземних шкіл з держбюджету виділили сім з половиною мільярдів гривень, а у 2025-му - понад одинадцять. Додаткове фінансування надходить із місцевих бюджетів.

Подібні школи з'являться у Харківській, Запорізькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській, Чернігівській, Сумській областях.

Харків став першим прифронтовим містом, де у 2023 році почали тестувати підземне навчання, відкривши перші класи прямо на станціях метро.

У Запоріжжі планують відкрити десять підземних шкіл. Зазначимо, що будівництво першої школи в місті завершилося в грудні 2024 року і коштувало 113 мільйонів гривень.

У Херсоні будують три підземні школи, ще на одну виділили фінансування. У Кривому Розі в 2025 році планують відкрити три такі школи. В Охтирському районі Сумщини вже з'явилася перша підземна школа, розрахована на 295 учнів.

Як відомо, через воєнні дії та регулярні ракетні обстріли з боку Росії понад 25% дітей, які нині перебувають в Україні, позбавлені можливості повноцінно навчатися.

Раніше ми повідомляли, що в Кривому Розі цьогоріч збудують три підземні школи та облаштують ще 53 укриття.

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