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31 березня 2025, 20:45

Відвезли до катівні, били, катували струмом: оголосили про підозру росіянину, який катував жителя Мелітополя

31 березня 2025, 20:45
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Фото: Нацполіція
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Правоохоронці завершили розслідування щодо росіянина, який брав участь в катуванні місцевого жителя на Мелітопольщині. Відомо, що вони викрали чоловіка та катували його

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

Правоохоронці заочно повідомили про підозру росіянину, який катував жителя тимчасово окупованого Мелітополя. Відомо, що це 48-річний колишній співробітник ФСБ, якого призначили на посаду так званого заступника голови військово-цивільної адміністрації Запорізької області з питань безпеки. Цей росіянин застосовував жорстокі методи впливу до викрадених на Мелітопольщині громадян.

У межах розслідування встановили, що в березні 2022 року фігурант незаконно позбавив волі місцевого жителя.

"Окупанти натягли потерпілому на голову шапку, замотали клейкою стрічкою та примусово затягли до автівки. Після цього чоловіка відвезли до катівні, розташованої в захопленій росіянами адміністративній будівлі ізолятора тимчасового тримання, де незаконно утримували впродовж 10 днів", - кажуть правоохоронці.

Росіяни намагались схилити потерпілого до співпраці, а також вивідати цікаву інформацією. Вони завдавали йому побоїв кулаками та прикладом автомату. Фігурант разом з іншими росіянами бив чоловіка головою об підлогу та катував електричним струмом.

"18 березня на підставі зібраних доказів слідчі під процесуальним керівництвом Веселівського відділу Мелітопольської окружної прокуратури заочно повідомили воєнному злочинцю про підозру. Йому інкримінували ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (Воєнні злочини) КК України За скоєне підозрюваному загрожує до 12 років ув’язнення. Досудове розслідування триває", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині суд виніс вирок двом військовим РФ, які тримали в полоні та катували цивільних. Відомо, що росіяни доставляли в катівню жителів селищ та утримували там людей без опалення, води, в антисанітарних умовах.

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