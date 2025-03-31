На Херсонщині росіяни атакували безпілотником цивільне авто: поранена жінка
У понеділок, 31 березня, російські загарбники завдали удару по машині в селі Бургунка Бериславського району. Внаслідок ворожої атаки постраждала мирна жителька
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.
Відомо, що внаслідок цієї атаки пошкоджений транспортний засіб і постраждала 45-річна жінка.
"У неї – вибухова травма, уламкові поранення ноги та руки. Потерпіла пребуває під наглядом медиків", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вночі російські окупанти атакували безпілотником Антонівку під Херсоном. Внаслідок удару постраждали двоє місцевих жителів.
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