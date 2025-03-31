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Правоохранители завершили расследование в отношении россиянина, участвовавшего в пытках местного жителя в Мелитопольщине. Известно, что они похитили мужчину и пытали его

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

Правоохранители заочно сообщили о подозрении россиянину, который пытал жителя временно оккупированного Мелитополя. Известно, что это 48-летний бывший сотрудник ФСБ, назначенный на должность так называемого заместителя председателя военно-гражданской администрации Запорожской области по вопросам безопасности. Этот россиянин применял жестокие методы влияния к похищенным на Мелитопольщине гражданам.

В рамках расследования было установлено, что в марте 2022 года фигурант незаконно лишил свободы местного жителя.

"Оккупанты натянули пострадавшему на голову шапку, замотали клейкой лентой и принудительно затащили в машину. После этого мужчину отвезли в застенку, расположенную в захваченной россиянами административном здании изолятора временного содержания, где незаконно удерживали в течение 10 дней", - говорят правоохранители.

Россияне пытались склонить потерпевшего к сотрудничеству, а также узнать интересную информацию. Они наносили ему побои кулаками и примером автомата. Фигурант вместе с другими россиянами избивал мужчину головой о пол и пытал электрическим током.

"18 марта на основании собранных доказательств следователи под процессуальным руководством Веселовского отдела Мелитопольской окружной прокуратуры заочно сообщили военному преступнику о подозрении. Ему инкриминировали ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (Военные преступления) сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Черниговской области суд вынес приговор двум военным РФ, которые держали в плену и пытали гражданских. Известно, что россияне доставляли в застенку жителей поселков и содержали там людей без отопления, воды, в антисанитарных условиях.