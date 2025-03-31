Удар по Куп'янську: в прокуратурі показали наслідки
Росіяни вчергове атакували Куп'янськ. Внаслідок атаки двоє людей отримали поранення
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.
Росіяни обстріляли житловий квартал Куп'янську 31 березня, близько 11:15. Внаслідок атаки ворога 63-річний чоловік та 35-річна жінка отримали поранення. Попередньо, росіяни атакували місто з реактивної системи залпового вогню.
"Попри складні безпекові умови, прокурори спільно зі слідчими поліції вживають усіх належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених військовослужбовцями РФ", - зазначають правоохоронці.
Нагадаємо, раніше в ОВА повідомляли про удар по п'ятиповерхівці у Куп'янську в ніч на 30 березня. Рятувальники шукали людей під завалами. Зокрема, на місці інциденту загорівся автомобіль.