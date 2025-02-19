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У Чернігові суд виніс вирок двом росіянам. Відомо, що окупанти звозили українців у катівні, де знущались з них

Про це повідомляє прокуратура Чернігівської області, передає RegioNews.

На Чернігівщині суд виніс вирок двом військовим РФ, які тримали в полоні та катували цивільних. За даними слідства, один з підозрюваних (начальник військової поліції окупаційного контингенту у званні полковника армії РФ) наказав іншому окупанту доставляти затриманих цивільних українців на пилораму в селі.

Відомо, що в катівню доставляли жителів цього села, а також інших населених пунктів. Утримували українців там без опалення, воли, в антисанітарних умовах. Люди часто перебували там зі зв'язаними руками та очима. Кілька днів вони могли ані харчуватися, ані справляти природні потреби, ані отримувати медичну допомогу після садистських допитів.

"Слідство встановило, що підозрювані організували систематичне катування мирних українців з метою отримання інформації про військовослужбовців Збройних Сил України та учасників антитерористичної операції. Також вони намагалися здобути відомості про причетних до знищення колони військової техніки росіян", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше правоохоронці ідентифікували росіянина, який в одному з українських селищ розстріляв місцевого жителя. Відомо, що він разом з іншими російськими військовими увійшли в будинок чоловіка. Вони погрожували йому зброєю та змусили вийти з будинку, а потім - розстріляли.