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27 березня 2025, 15:50

РФ атакувала залізничний вокзал у Херсоні: пошкоджений вагон та інфраструктура

27 березня 2025, 15:50
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ілюстративне фото: Мост
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У четвер, 27 березня, російські терористи завдали удару по вокзалу в Херсоні. Є пошкодження залізничної інфраструктури

Про це повідомляє пресслужба УЗ, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, у будівлі вокзалу вибиті шибки, є пошкодження кабелів електроживлення та водопостачання.

"У результаті обстрілу пошкоджено вагон поїзда №110 Херсон – Львів, поїзд відправився із затримкою у півтори години. На щастя, без жертв. Працівники та пасажири знаходилися в укритті", — йдеться в повідомленні.

Пошкоджений вагон залізничники замінять на резервний на найближчій станції.

Нагадаємо, вдень 27 березня російські загарбники вдарили по центру Херсона. Через масовану атаку загинули двоє людей.

Крім того, окупанти обстріляли медиків, які приїхали рятувати пораненого чоловіка. Лікарів також ушпиталили.

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