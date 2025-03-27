Россияне атаковали Запорожье и район: горят дачи и объект инфраструктуры
Вечером 27 марта российские захватчики нанесли удар беспилотниками по Запорожью и Запорожскому району. Из-за вражеских обстрелов произошли пожары
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По имеющимся данным, обошлось без пострадавших.
"Пожар на территории объекта инфраструктуры и возгорания дачных домов. Таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье и Запорожский район", – говорится в сообщении.
Напомним, количество раненых в результате массированного российского обстрела Херсона 27 марта возросло до шести. Сейчас известно о двух жертвах.
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