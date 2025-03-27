Росіяни зранку обстріляли селище на Харківщині: поранена жінка
В четвер, 27 березня, близько 5:40 російські військові здійснили обстріл селища Борова Ізюмського району
Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.
Внаслідок обстрілу пошкоджені приватні домоволодіння. Поранення отримала 53-річна жінка.
Попередньо встановлено, що російська армія вдарила по селищу з РСЗВ.
Нагадаємо, ввечері 26 березня росіяни завдали масованого удару дронами по Харкову. Відомо про 13 постраждалих.
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