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27 березня 2025, 11:40

Росіяни зранку обстріляли селище на Харківщині: поранена жінка

27 березня 2025, 11:40
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фото: прокуратура
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В четвер, 27 березня, близько 5:40 російські військові здійснили обстріл селища Борова Ізюмського району 

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Внаслідок обстрілу пошкоджені приватні домоволодіння. Поранення отримала 53-річна жінка.

Попередньо встановлено, що російська армія вдарила по селищу з РСЗВ.

Нагадаємо, ввечері 26 березня росіяни завдали масованого удару дронами по Харкову. Відомо про 13 постраждалих.

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