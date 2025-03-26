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26 березня 2025, 07:33

Українці готові воювати голими руками, – директор ЦРУ

26 березня 2025, 07:33
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фото: Факти ICTV
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Українці готові воювати й голими руками, якщо не отримають умов, прийнятних для міцного миру

Про це заявив директор ЦРУ Джон Реткліфф під час слухань у Сенаті США, передає RegioNews.

Він зазначив, що український народ і армія недооцінюються вже кілька років.

"Зрештою, я переконаний на основі моїх спостережень, з точки зору розвідки, що вони воюватимуть голими руками, якщо не матимуть умов, прийнятних для міцного миру", – сказав Реткліфф.

Відповідаючи на запитання про глобальні загрози національним інтересам США, він підкреслив, що американська розвідка й надалі вбачає ризик застосування ядерної зброї з боку російського диктатора Путіна.

"Нездатність Росії досягти швидких і рішучих перемог на полі бою в поєднанні з українськими ударами далеко вглиб Росії продовжує викликати занепокоєння щодо того, що Путін може застосувати ядерну зброю", – наголосив директор ЦРУ.

Нагадаємо, раніше очільник Міноборони Рустем Умєров розповідав, про що домовилися США, Україна та РФ у Ріяді. Зокрема, зазначалось, що всі сторони домовились забезпечити безпечну навігацію (судноплавство), припинити використання сили, та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.

Водночас, за словами українського президента Володимира Зеленського, якщо знову будуть повітряні тривоги, військова активність у Чорному морі - потрібно вживати нові заходи проти Москви.

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