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26 березня 2025, 06:13

Підлітки на тимчасово окупованих територіях потайки читають українські книжки, – ЦНС

26 березня 2025, 06:13
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фото: pixabay
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Попри репресії російських загарбників, українці читають українську літературу в "закритих книжкових клубах"

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.

"На ТОТ читають українське. Потай, попри страх. Підлітки на тимчасово окупованих територіях збираються на таємні книжкові клуби, щоб читати українську літературу. За зачиненими дверима, під шторою тиші – бо кожна зустріч може коштувати свободи. Окупанти спалюють книги, стирають культуру – а наші діти чинять їм тихий, але потужний спротив. Їхня відвага – сильніша за будь-яку зброю", – йдеться у повідомленні.

Коли звучить українське слово – навіть пошепки – воно перемагає страх.

"Навіть найменший промінь спротиву освітлює шлях до перемоги", – наголосили в ЦНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях загарбники примусово залучають дітей до військових закладів РФ, готуючи їх до майбутніх воєн.

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