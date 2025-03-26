Оккупанты сбросили на Запорожскую область более 20 авиабомб: есть разрушения
За прошедшие сутки российские войска нанесли 356 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак повреждена гражданская инфраструктура
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Поступило 15 сообщений о повреждениях квартир, частных домов, автомобилей и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", – говорится в сообщении.
Напомним, вечером 25 марта российские войска нанесли удары по прифронтовым населенным пунктам Запорожской области с РСЗО "Град". "Прилеты" зафиксировали в поселке Степногорск Васильевского района.
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