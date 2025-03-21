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21 березня 2025, 00:40

Удари КАБами по будинках на Запоріжжі: поранені 2 цивільних, серед них – дитина

21 березня 2025, 00:40
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ілюстративне фото: Запорізька ОВА
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Пізно ввечері 20 березня росіяни вдарили КАБами по прифронтовим населеним пунктам Запорізької області. Постраждали щонайменше двоє людей, є руйнування

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Він уточнив, що внаслідок ворожої атаки пошкоджені щонайменше чотири житлові будинки та будівлі на території дачного кооперативу.

"Попередньо, двоє поранених, у тому числі одна дитина. Всі служби працюють, аби надати допомогу людям", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти атакували населені пункти Запорізької області авіаційними бомбами. Гриміли вибухи.

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