Росіяни вдарили з артилерії по Нікопольщині: є жертва, поранена жінка
Сьогодні, 20 березня, російські окупанти атакували з артилерії Марганецьку громаду Нікопольського району. Є загиблий та постраждала
Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури, передає RegioNews.
За даними слідства, вдень окупанти накрили з артилерії житлові будинки.
"Внаслідок обстрілу загинув 73-річний чоловік, поранено 68-річну жінку. Пошкоджено приватні будинки", ― йдеться у повідомленні.
Правоохоронці документують воєнні злочини російської армії, що спричинили загибель людини.
Нагадаємо, російські військові завдали удару керованими авіабомбами по Краснопільській громаді Сумської області. Внаслідок обстрілів загинула людина, ще одна ― отримала поранення.
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