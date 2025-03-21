Удары КАБами по домам на Запорожье: ранены 2 гражданских, среди них – ребенок
Поздним вечером 20 марта россияне ударили КАБами по прифронтовым населенным пунктам Запорожской области. Пострадали по меньшей мере два человека, есть разрушение
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Он уточнил, что в результате вражеской атаки повреждены по меньшей мере четыре жилых дома и здания на территории дачного кооператива.
"Предварительно, двое раненых, в том числе один ребенок. Все службы работают, чтобы оказать помощь людям", – говорится в сообщении.
Напомним, российские оккупанты атаковали населенные пункты Запорожской области авиационными бомбами. Гремели взрывы.
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