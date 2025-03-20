Окупанти вбили цивільного в передмісті Херсона
Вчора російські окупанти атакували селище Антонівка під Херсоном, скинувши вибухівку з безпілотника. Внаслідок удару загинув мирний житель
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає RegioNews.
"Російські терористи знову вбили людину в Антонівці. 36-річний чоловік отримав травми, несумісні з життям. Співчуття рідним та близьким загиблого", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Херсонщині через атаку росіян загорівся будинок. Внаслідок обстрілу постраждала місцева жителька.
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