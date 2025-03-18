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18 березня 2025, 21:20

На Запоріжжі відкрили перший Центр безпеки громади

18 березня 2025, 21:20
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фото: Запорізька ОВА
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У вівторок, 18 березня, у Матвіївській громаді Запорізької області запрацював перший Центр безпеки громади. У ньому цілодобово чергуватимуть пожежні місцевої команди та поліцейський офіцер

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає RegioNews.

"Сьогодні разом із очільником Запорізької ОВА Іваном Федоровим відкрили сучасну будівлю Центру в одній з громад. Вже за лічені дні тут нестимуть службу поліцейський офіцер громади та місцева пожежна команда", – йдеться у повідомленні.

Міністр зазначив, що будівництво цього Центру, який обслуговуватиме 13 населених пунктів, тривало сім місяців.

Окрім боксів для транспорту, тут є диспетчерський пункт, кімната для відпочинку, укриття. ДСНС та Нацполіція вже провели кількамісячне навчання для особового складу, підрозділи забезпечені усім необхідним: технікою, обладнанням, транспортом.

"Дякую за підтримку ініціативи МВС керівництву області та місцевій владі. Відкриття таких Центрів безпеки по всій країні дозволить значно прискорити реагування та посилить комунікацію між екстреними службами. Безпека в Україні починається із безпеки у кожній з громад", – наголосив Ігор Клименко.

Нагадаємо, напередодні окупаційні війська РФ атакували прифронтову громаду в Запорізькій області. Внаслідок ворожих обстрілів була пошкоджена цивільна інфраструктура, 3000 абонентів залишилися без світла та води.

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безпека громада Ігор Клименко Запорізька область центр Федоров Іван Сергійович
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