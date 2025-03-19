Удар по авто комунальників на Харківщині: є жертва, поранених ушпиталили
Внаслідок ворожої атаки на цивільне авто у Куп'янському районі вдень, 18 березня, загинула жінка. Поранення дістали четверо комунальників
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За наявними даними, близько 16:50 на трасі Купʼянськ-Кіндрашівка загарбники влучили FPV-дроном біля автомобіля "ВАЗ".
"На жаль, загинула 45-річна жінка. Ще четверо людей отримали поранення: троє чоловіків та одна жінка. Співчуття родині загиблої! Постраждалим медики надають всю необхідну допомогу", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що всі потерпілі – це працівники цивільного комунального підприємства Куп’янської міської громади.
Нагадаємо, окупанти атакували цивільну машину вдень 18 березня між населеними пунктами Куп’янськ та Кіндрашівка.