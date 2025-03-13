Росіяни атакують Харків "шахедами": уламки БпЛА впали на будинки, виникли пожежі
У четвер ввечері, 13 березня, російські окупанти завдали ударів безпілотниками по Харкову. У кількох районах міста фіксують влучання
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
"За попередніми даними, є влучання уламків безпілотника у житловий будинок", — йдеться в повідомлення.
У Новобаварському районі дрон упав на відкритій території. Ще один "шахед" влучив біля приватного будинку, виникла пожежа.
Інформація щодо наслідків перевіряється. Профільні служби виїхали на місця влучань.
За даними міської ради, удари прийшлися по Основʼянському, Немишлянському та Новобаварському районах. Інформація про постраждалих не надходила.
Наразі загроза ударів безпілотниками залишається.
Нагадаємо, протягом доби окупанти обстрілювали Нікопольщину та Синельниківщину. Внаслідок ворожих атак постраждали двоє осіб.