11:29  13 березня
Мер Венеції нагородив українського військового, який врятував пораненого туриста
11:23  13 березня
У "Резерв+" вже згенерували понад 30 тисяч електронних направлень на ВЛК
11:06  13 березня
Готувала подвійний теракт у Миколаєві: СБУ затримала агентку ФСБ
UA | RU
UA | RU
13 березня 2025, 21:01

Росіяни атакують Харків "шахедами": уламки БпЛА впали на будинки, виникли пожежі

13 березня 2025, 21:01
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У четвер ввечері, 13 березня, російські окупанти завдали ударів безпілотниками по Харкову. У кількох районах міста фіксують влучання

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

"За попередніми даними, є влучання уламків безпілотника у житловий будинок", — йдеться в повідомлення.

У Новобаварському районі дрон упав на відкритій території. Ще один "шахед" влучив біля приватного будинку, виникла пожежа.

Інформація щодо наслідків перевіряється. Профільні служби виїхали на місця влучань.

За даними міської ради, удари прийшлися по Основʼянському, Немишлянському та Новобаварському районах. Інформація про постраждалих не надходила.

Наразі загроза ударів безпілотниками залишається.

Нагадаємо, протягом доби окупанти обстрілювали Нікопольщину та Синельниківщину. Внаслідок ворожих атак постраждали двоє осіб.

війна обстріли Харків БПЛА атака Синєгубов Олег Васильович
Окупанти атакували Костянтинівку та Покровськ: поранені 8 цивільних, серед них – дитина
13 березня 2025, 19:45
Росіяни атакували Херсон БпЛА: поранені 3 цивільних
13 березня 2025, 17:00
Росіяни обстріляли прикордоння на Сумщині: є поранені
13 березня 2025, 14:39
Всі новини »
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
Стало відомо, про які "червоні лінії" Україна заявила США під час переговорів у Саудівській Аравії
13 березня 2025, 22:10
Швеція передасть Україні 18 САУ Archer і контрбатарейні радари Arthur
13 березня 2025, 21:55
Путін боїться сказати Трампу, що хоче вбивати українців: Зеленський жорстко прокоментував заяву диктатора РФ
13 березня 2025, 21:25
Окупанти бʼють по прифронтових населених пунктах на Запоріжжі: працює ППО
13 березня 2025, 21:20
Багатообіцяюче, але недостатньо: Трамп прокоментував заяву Путіна про припинення вогню в Україні
13 березня 2025, 21:07
"Зважене рішення": ведучий Дмитро Комаров прокоментував розлучення з "Місс Україна" Олександрою Кучеренко
13 березня 2025, 20:55
Полонені учасники руху опору можуть отримати статус УБД: деталі
13 березня 2025, 20:45
Вивезення за кордон військових, які пішли в СЗЧ: на Вінниччині правоохоронцям оголосили підозру
13 березня 2025, 20:10
На Закарпатті накрили масштабну нарколабораторію: щомісяця заробляли мільйони
13 березня 2025, 19:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »