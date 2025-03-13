Війська РФ обстріляли Дніпропетровщину: поранені мирні жителі

фото: Сергій Лисак

Протягом доби окупанти обстрілювали Нікопольщину та Синельниківщину. Внаслідок ворожих атак є поранені

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Він уточнив, що в Нікопольському районі постраждали двоє осіб. Окупанти били по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській та Покровській громадах.

"З пораненнями двоє жінок — 61 та 72 років. Одна одужуватиме вдома, а інша залишається під наглядом лікарів", — йдеться у повідомленні.

Через атаки пошкоджені адмінбудівля, три приватні будинки та господарська споруда.

Сергій Лисак додав, що Межівську громаду на Синельниківщині росіяни обстріляли з артилерії. На щастя, минулося без жертв.

Нагадаємо, у Дніпрі через ворожу атаку 10 тисяч людей залишилися без світла і води.