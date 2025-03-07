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07 березня 2025, 14:59

На Запорізькому напрямку українські прикордонники знищили укриття окупантів

07 березня 2025, 14:59
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фото: ДПСУ
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Наші прикордонники продовжують давати відсіч ворогу. Зокрема військовослужбовці 8 загону знищили російських загарбників на Запорізькому напрямку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДПСУ.

Відстеживши місце дислокації противника, аеророзвідники Держприкордонслужби атакували його FPV-дронами. Після ураження, вороже укриття перетворилось на склеп для деяких окупантів.

Нагадаємо, за останню добу ЗСУ ліквідували 1150 окупантів та знищили більше 20 ББМ росіян.

ДПСУ прикордонники Запорізька область Запорізький напрямок війна РФ
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