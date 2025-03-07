На Запорожском направлении украинские пограничники уничтожили укрытие окупантов
Наши пограничники продолжают давать отпор врагу. В частности, военнослужащие 8 отряда уничтожили российских захватчиков на Запорожском направлении.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГПСУ.
Отследив место дислокации противника, аэроразведчики Госпогранслужбы атаковали его FPV-дронами. После поражения вражеское укрытие превратилось в склеп для некоторых окупантов.
Напомним, за последние сутки ВСУ ликвидировали 1150 кафиров и уничтожили более 20 ББМ россиян.
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