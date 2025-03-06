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Окупанти влаштували "суд" над жителькою Енергодару, яку вони викрали влітку минулого року. Жінку хочуть відправити у в'язницю на 15 років

Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов, передає RegioNews.

Окупанти засудили 56-річну жительку Енергодара, яка працювала на ЗАЕС. На Росії її хочуть тримати у в'язниці 15 років. Звинувачують її росіяни у "замаху на диверсію у змові з СБУ". За їхніми словами, жінка нібито хотіла "підірвати лінію електропередачі в Енергодарі, щоб пошкодити електропостачання 3-го мікрорайону".

За словами міського голови Енергодару, росіяни викрали Наталію, взявши її під варту, ще влітку 2024 року. При цьому свідченням проти жінки стало поширене на окупаційних ресурсах явно постановочне відео, зняте в різних місцях та з різних ракурсів самими ж окупантами за примусової участі вже затриманої Наталії.

Тепер окупаційне утворення "Запорізький обласний суд" визнав жінку винною та засудив до 15 років ув'язнення та штрафу у 500 тисяч рублів.

"На жаль, таких сфабрикованих окупантами "кримінальних справ" проти цивільних людей на окупованих територіях дуже багато. Регулярно клепаючи все нові фейкові цинічні звинувачення, окупанти продовжують утримувати у полоні наших громадян, під тиском вибиваючи з них зізнання, виносять їм злочинні вироки, називаючи це "правосуддям", - каже Дмитро Орлов.

Нагадаємо, що раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець казав про те, що у російському полоні перебувають понад 16 тисяч цивільних українців.

Також є окремий список журналістів, яких окупанти тримають в полоні. За словами омбудсмена, росіяни застосовують катування та вбивства журналістів, аби "закрити рота представникам засобів масової інформації на тимчасово окупованих територіях".