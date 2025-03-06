Війська РФ атакували FPV-дроном жителя Гуляйполя
Сьогодні вдень, 6 березня, росіяни атакували FPV-дроном Гуляйполе Пологівського району. Внаслідок обстрілу постраждав пенсіонер
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За наявними даними, окупанти атакували дроном-камікадзе 66-річного чоловіка, коли він порався на власному подвір'ї.
"Внаслідок удару постраждалий дістав поранення ніг та голови. Йому надали першу медичну допомогу", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, минулої доби росіяни завдали понад 400 ударів по Запорізькій області.
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