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06 березня 2025, 08:20

Росіяни минулої доби завдали понад 400 ударів по Запорізькій області

06 березня 2025, 08:20
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фото: ілюстративне
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Війська РФ минулої доби завдали 440 ударів по населених пунктах Запорізької області. На щастя, обійшлося без жертв

Як передає RegioNews, про це у Телеграмі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 440 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області", - написав він.

Російські загарбники здійснили 10 авіаційних ударів по Пʼятихатках, Гуляйполю та Чарівному. 245 БПЛА різної модифікації атакували Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку. 16 обстрілів з РСЗВ накрили Камʼянське, Щербаки, Малу Токмачку, Новоданилівку та Чарівне. 169 артобстрілів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Відомо про пошкодження квартир, приватних будинків та гаражів. Люди не постраждали.

Нагадаємо, в Генштабі назвали втрати росіян за останню добу. Країна-агресорка втратила 881 800 своїх військових, зокрема 1140 – за останню добу.

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