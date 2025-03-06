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06 марта 2025, 16:55

Войска РФ атаковали FPV-дроном жителя Гуляйполя

06 марта 2025, 16:55
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Сегодня днем, 6 марта, россияне атаковали FPV-дроном Гуляйполе Пологовского района. В результате обстрела пострадал пенсионер

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По имеющимся данным, оккупанты атаковали дроном-камикадзе 66-летнего мужчину, когда он возился на собственном дворе.

"В результате удара пострадавший получил ранение ног и головы. Ему оказали первую медицинскую помощь", – говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки россияне нанесли более 400 ударов по Запорожской области.

РФ война Запорожская область БПЛА атака Гуляйполе Федоров Иван Сергеевич пострадавший
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