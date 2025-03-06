На Херсонщині через росіян загинула людина, четверо поранені
У Херсонській області минулої доби через російські удари одна людина загинула, ще четверо зазнали поранень
Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
За його словами, під вогнем та авіаударами російських загарбників опинилися 27 населених пунктів.
Російські військові били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Зокрема пошкодили 35 приватних будинків.
Також окупанти понівечили газопровід, господарчу споруду та приватні автомобілі.
Як відомо, сьогодні зранку російська авіація атакувала селище Слатине в Харківській області. Внаслідок атаки загинув місцевий житель, ще двоє людей отримали поранення.
Нагадаємо, у середу, 5 березня, близько 22 години прогримів вибух у Кривому Розі. Російська балістична ракета влучила в готель. Є загиблі та поранені.