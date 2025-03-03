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У лікарні померла жінка, яку в збив водій, коли вона переходила дорогу. За даними слідства, переходила дорогу пенсіонерка в недозволеному місці

Про це повідомляє Поліція Запорізької області, передає RegioNews.

Сам інцидент стався 20 лютого близько 18:30 у Комунарському районі Запоріжжя. Там 40-річний водій Skoda Octavia їхав по вулиці Космічній та наїхав на 66-річну жінку. Відомо, що вона переходила дорогу в недозволеному місці. Внаслідок аварії вона отримала численні ушкодження та була госпіталізована.

24 лютого в лікарні потерпіла, на жаль, померла. Що стосується водія, то перевірка показала, що він був тверезий. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження та закликали свідків ДТП відгукнутися.

"Працівники поліції звертаються до можливих свідків ДТП та осіб, які мають будь-яку інформацію, з проханням повідомити про це за номерами телефонів: 099-085-13-23 або 102", - пишуть у поліції.

Нагадаємо, раніше смертельна ДТП сталась у селі Музичі на Київщині. Там автомобіль Dacia Logan здійснив наїзд на жінку та чоловіка. Внаслідок аварії жінка загинула, а чоловік отримав травми.

Також повідомлялося, що в Умані водій збив 83-річного пенсіонера. Це сталося, коли літній чоловік переходив дорогу. Внаслідок отриманих травм він загинув на місці події.