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В Умані сталась смертельна ДТП. 21-річний водій збив пенсіонера, внаслідок чого 83-річний чоловік загинув

Про це повідомляє поліція Черкаської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 25 лютого на вулиці В'ячеслава Чорновола. 21-річний водій Opel Astra, близько 23:30 голини, наїхав на 83-річного чоловіка. Відомо, що пенсіонер переходив дорогу. Внаслідок отриманих травм він загинув на місці події.

"Наразі слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України", -повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Львівщині сталась ДТП. На трасі зіткнулись мікроавтобус Volkswagen Transporter та вантажівка DAF. Внаслідок аварії отримали травми 41-річний водій мікроавтобуса та його 45-річний пасажир.