Россияне более 500 раз обстреляли города и села на Запорожье: повреждены дома
Вчера, 2 марта, оккупационные войска РФ нанесли 552 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Поступило 5 сообщений о повреждении квартир и частных домов", – говорится в сообщении.
Напомним, вечером 1 марта россияне атаковали Запорожье ударными БпЛА типа "Shahed 136". В результате обстрелов поврежден многоэтажный дом, ранения получила мирная жительница.
Позже количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье возросло до двух. К медикам обратилась 59-летняя женщина.
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