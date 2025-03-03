Удар по маршрутці в Херсоні: зросла кількість загиблих

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Кількість загиблих внаслідок атаки російського безпілотника на маршрутний автобус у Дніпровському районі Херсона 2 березня збільшилася до двох

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає RegioNews.

Вчора, 2 березня, у реанімаційному відділенні померла ще одна пасажирка автобуса. Медики до останнього боролися за життя потерпілої, але травми виявилися надто тяжкими.

"Ввечері померла 61-річна жінка, яка постраждала внаслідок атаки ворожого безпілотника на маршрутний автобус у Дніпровському районі. Співчуття рідним та близьким загиблої", ― йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора росіяни атакували дроном маршрутне таксі в Херсоні. Раніше повідомлялося,що одна пасажирка загинула, ще 10 — поранені.