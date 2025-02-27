ЗСУ знищили командно-спостережний пункт російської армії на Запоріжжі
У вівторок, 25 лютого, Повітряні сили ЗСУ завдали високоточного удару по командно-спостережному пункту 1429-го мотострілецького полку РФ біля села Копані Пологівського району Запорізької області
Про це передає RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Також знищена будівля була місцем для запуску ворожих БпЛА.
"Унаслідок вогневого ураження спроможності російських військ тероризувати українське мирне населення суттєво зменшені. Далі буде", — йдеться в повідомлення.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ завдали високоточний удар по позиціях російського 2-го мотострілецького батальйону в Запорізькій області. В результаті було знищене місце дислокації окупантів.
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