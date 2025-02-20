ЗСУ завдали удару по батальйону росіян в Запорізькій області
ЗСУ завдали високоточний удар по позиціях російського 2-го мотострілецького батальйону в Запорізькій області. В результаті було знищено місце дислокації батальйону
Про це передає RegioNews із посиланням на Генерального штабу ЗСУ.
17 лютого Повітряні Сили ЗСУ здійснили високоточний удар по позиціях 2-го мотострілецького батальйону 64-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ в районі населеного пункту Чумацьке Запорізької області.
Внаслідок проведеної операції були знищені важливі об’єкти ворога, зокрема, місце дислокації особового складу, фортифікаційні споруди та майданчик для запуску безпілотників, який використовувався росіянами для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України.
Нагадаємо, на Донеччині ЗСУ знищили новітній російський ЗРК С-350 "Витязь" вартістю 135 млн доларів.