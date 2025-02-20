19:24  19 лютого
Не розуміємо логіки: Франція заступилась за Зеленського та Україну після заяв Трампа
18:43  19 лютого
Польща виганяє з країни чоловіків-українців: що відомо
19:12  19 лютого
Вимагала 4500 доларів за звільнення зі служби: в Одесі затримали лікарку приватної клініки
UA | RU
UA | RU
20 лютого 2025, 00:12

ЗСУ завдали удару по батальйону росіян в Запорізькій області

20 лютого 2025, 00:12
Читайте также на русском языке
фото: скріншот із відео
Читайте также
на русском языке

ЗСУ завдали високоточний удар по позиціях російського 2-го мотострілецького батальйону в Запорізькій області. В результаті було знищено місце дислокації батальйону

Про це передає RegioNews із посиланням на Генерального штабу ЗСУ.

17 лютого Повітряні Сили ЗСУ здійснили високоточний удар по позиціях 2-го мотострілецького батальйону 64-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ в районі населеного пункту Чумацьке Запорізької області.

Внаслідок проведеної операції були знищені важливі об’єкти ворога, зокрема, місце дислокації особового складу, фортифікаційні споруди та майданчик для запуску безпілотників, який використовувався росіянами для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України.

Нагадаємо, на Донеччині ЗСУ знищили новітній російський ЗРК С-350 "Витязь" вартістю 135 млн доларів.

Запорізька область ЗСУ окупанти фронт втрати росіян
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
На Дніпропетровщині водія судили за ДТП, в якому загинула дитина
20 лютого 2025, 01:45
На Черкащині внаслідок пожежі загинули три людини
20 лютого 2025, 01:22
Це огидна зрада країни, яка вмирала за свободу - сенатор Блюменталь про скандальні заяви Трампа про Україну та Зеленського
20 лютого 2025, 00:57
На Тернопільщині чоловіка задавило власне авто
20 лютого 2025, 00:42
На Хмельниччині судили таксиста, який п'яний збив жінку на смерть
19 лютого 2025, 23:52
Хотіла отримали фінансову допомогу: аферисти вкрали в жінки понад 80 тисяч
19 лютого 2025, 23:28
Митники виявили зуби мамонтів у посилці з Пирятина до США
19 лютого 2025, 23:24
У ЄС стали на бік Зеленського після скандальних заяв Трампа
19 лютого 2025, 22:57
Пограбував людину з інвалідностю: на Волині винесли вирок грабіжнику
19 лютого 2025, 22:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Всі публікації »
Вікторія Сюмар
Юрій Богданов
Вадим Денисенко
Всі блоги »