ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт российской армии на Запорожье
Во вторник, 25 февраля, Воздушные силы ВСУ нанесли высокоточный удар по командно-наблюдательному пункту 1429 мотострелкового полка РФ возле села Копани Пологовского района Запорожской области
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Также уничтоженное здание было местом для запуска вражеских БпЛА.
"В результате огневого поражения способности российских войск терроризировать украинское мирное население существенно уменьшены. Продолжение следует", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ нанесли высокоточный удар по позициям российского 2-го мотострелкового батальона в Запорожской области. В результате было уничтожено место дислокации оккупантов.
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